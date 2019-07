FC Emmen niet goed, maar wint wel van Go Ahead Eagles

FC Emmen heeft de voorlaatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Terwolde versloeg de Drentse eredivisieclub Go Ahead Eagles met 3-2. Leon Sopic was, net als tegen FC Groningen, koppend de gevierde man. De verdediger werd de matchwinner.

Sopic, één van de invallers aan de kant van FC Emmen, kopte twintig minuten voor tijd simpel binnen uit een vrije bal van een andere invaller: Freddy Quispel.FC Emmen speelde geen sterke eerste helft, maar kwam wel twee keer op voorsprong. Al in de vierde minuut zorgde Nikolai Laursen voor de 0-1. Via Van der Venne kwam Go Ahead Eagles, voor zo'n 1300 puffende toeschouwers, op gelijke hoogte. Het was één van de vele mogelijkheden voor de club uit Deventer om te scoren in de eerste helft. Dick Lukkien was niet tevreden over het optreden van zijn ploeg en wisselde zes minuten voor rust linksback Lorenzo Burnet, die werd vervangen door Henk Bos. Bos ging op het middenveld spelen en Jan Nicklas Beste, die als aanvallend ingestelde middenvelder begon, zakte naar de linksbackpositie. Kort na die wissel kwam Emmen op 1-2. Michael de Leeuw, die een voorzet van Beste over de doellijn werkte.In de tweede helft bleven alleen Hamrol, De Vos en Ugrinic (en dus ook Bos) staan. De rest mocht gaan douchen. Ook Go Ahead Eagles speelde na rust met een vrijwel compleet ander team. Dat team, met veel jonkies, kwam na acht minuten op 2-2. Martijn Berden werkte de bal achter Hamrol.Via Sopic kwam FC Emmen dus op 2-3, waarna Hamrol ternauwernood een tweede treffer van Berden kon voorkomen. De doelman raakte bij die actie overigens wel geblesseerd. Hij brak zijn neus.Basisopstelling FC Emmen: Hamrol; Bijl, Veendorp, Bakker en Burnet; Laursen, De Vos, De Leeuw, Ugrinic en Beste; Kolar.Opstelling tweede helft: Hamrol; Camara Bos, Sopić, Payne, Roosken; De Vos, Bos, Quispel, Marinus, Ugrinic; Arias.