Grote gekte op woningmarkt verdwijnt; 'Koper heeft weer wat te kiezen'

Prijzen die stabiliseren, een iets langere verkooptijd en weer meer huizen om uit te kiezen. De grote gekte op de Drentse woningmarkt lijkt te verdwijnen, concludeert de Drentse afdeling van makelaarsorganisatie NVM op basis van de woningmarktcijfers van het derde kwartaal.

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden daalde het aantal woningverkopen in Drenthe met 4 procent. Ten opzichte van het tweede kwartaal gaat het om een daling van 13 procent. Als je de gemiddelde vraagprijs vergelijkt met een jaar geleden ligt die 11,1 procent hoger, maar ten opzichte van het voorgaande kwartaal lijkt die prijs te stabiliseren. De vraagprijs is een half procent hoger dan in het tweede kwartaal.

Langer te koop

De makelaar ziet dat woningen inmiddels iets langer te koop staan in Drenthe. Duurde het vorig jaar gemiddeld 23 dagen om een huis te verkopen, nu komt dit uit op 27 dagen. De achterliggende vraag neemt af. "Het afnemende vertrouwen leidt tot minder kijkers en minder biedingen per woning. Dat is niet perse negatief. De gekte op de markt verdwijnt, absurde overbiedingen komen minder voor, er kan meer onderhandeld worden en meer potentiële kopers maken een kans", zo laat Wim Stuursma van NVM afdeling Drenthe weten.

Groter woningaanbod

Hij ziet bovendien dat het woningaanbod toeneemt. Een flink aantal kwartalen nam het aanbod af. In het tweede kwartaal van dit jaar was er voor een eerst een opleving te zien. Nu is het aanbod gestegen met 74,1 procent ten opzichte van het derde kwartaal in 2021. Stuursma over het toenemende woningaanbod: "Het gaat hier om verkopers die nog willen profiteren van de huidige hoge prijzen, nieuwbouwkopers die de verkoop van hun oude woning naar voren halen en verkopers die eerst willen verkopen en dan pas een nieuwe woning willen kopen."

Prijsontwikkeling per regio