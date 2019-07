FC Emmen-trainer Lukkien: Het moet veel beter

Natuurlijk hadden zijn spelers gisteravond last van de hitte. Het was om 20.00 uur, ook in Terwolde, nog boven de 30 graden. Toch wilde FC Emmen-trainer Dick Lukkien de temperatuur niet als excuus gebruiken voor het matige optreden van zijn ploeg in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

FC Emmen niet goed, maar wint wel van Go Ahead Eagles

"Natuurlijk heeft de temperatuur invloed, maar het zat 'm vanavond ook in loopvermogen en in het vrij willen komen. Je moet een bepaalde ondergrens hebben als ploeg en die hebben wij eigenlijk de hele wedstrijd niet gehad."De oefenmeester van FC Emmen wisselde nog voor rust linksback Lorenzo Burnet. "Voor rust liep het aan onze linkerkant voor geen meter. Ik had ook kunnen kiezen voor Jan Nicklas Beste, die als middenvelder begon, maar Lorenzo zou sowieso maar 45 minuten spelen. Dat zijn er 39 minuten geworden. Ja ik had hem kunnen laten staan tot de rust, maar ondanks dat dit de voorbereiding is gaat het ook in deze wedstrijden wel om resultaat."Jan Nicklas Beste zakte na de wissel van Burnet weer naar de linksbackpositie. "Ik wilde Jan Nicklas wel een keer zien als aanvallende middenvelder. Ik denk dat hij dat kan, alleen vanavond liet hij zijn toch beter te zien als hij achter de bal speelt."Lukkien startte gisteravond met Hamrol in de goal. Bijl, Veendorp, Bakker en Burnet vormden het verdedigende kwartet. Op het middenveld zorgden Ugrinic en De Vos voor de controle. Daarvoor stonden Beste en Laursen, terwijl De Leeuw en Kolar de twee spitsen waren. Na rust keerden Hamrol, Ugrinic en De Vos terug. Henk Bos, die kort voor rust Burnet verving logsicherwijs ook en de rest mocht gaan douchen. "Of jullie donderdag vanaf de aftrap de basiself gaan zien, waarmee we beginnen tegen FC Groningen op 3 augustus? Dat is nog even afwachten. Ook hoe iedereen uit deze wedstrijd is gekomen en morgen (vandaag dus) uit de training zal komen", aldus Lukkien. De Veendammer doelt bijvoorbeeld op de inzetbaarheid van Michael Chacon. De middenvelder ontbrak gisteren nog, maar lijkt donderdag in principe wel een helft te kunnen spelen. De inzetbaarheid van Anco Jansen, Shani Tarashaj en Tom Hiariej laat nog even op zich wachten. Zij zullen het duel tegen Groningen sowieso niet halen.Matthias Hamrol brak tegen Go Ahead Eagles zijn neus en moest na het duel naar het ziekenhuis. Lukkien: "Ik verwacht dat zijn neus gezet moet worden. En dan maar hopen dat er snel een masker voor hem is, zodat hij weer kan trainen en spelen. Donderdag zal wel te vroeg dag zijn." En dus lijkt Dennis Telgenkamp de generale repetitie, tegen OFI Kreta, onder de lat te staan aanstaande donderdag.