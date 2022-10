Debatmiddag over stikstofcrisis in kerk Havelte: 'Zonder dominee'

Wat betekent de stikstofcrisis voor ons eigen dorp en de omgeving? Die vragen proberen boeren, LTO en Natuurmonumenten zondag te beantwoorden tijdens een debatavond in de Clemenskerk in Havelte. De kerk hoopt zoveel mogelijk publiek te verwelkomen.

Gisteren kwam het rapport van Johan Remkes over stikstof naar buiten. Zijn adviezen worden breed uitgemeten in kranten en aan talkshowtafels. "Toch bestaat er nog altijd veel onduidelijkheid over het onderwerp, en over wat de landelijke stikstofcrisis op lokaal niveau betekent", vertelt Pauline van der Zee van de kerkgemeente in Havelte. Daarom wordt een lokale debatmiddag georganiseerd.

Natuurmonumenten

Zondagmiddag zijn twee boeren uit de regio aanwezig. Een van hen is Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord en melkveehouder in Uffelte. Ook Peter Koning schuift aan. Hij is melkveehouder in Darp en doet veel om zijn bedrijf duurzamer te maken, maar kampt ook met onzekerheid. De twee gaan in gesprek met Jan Gorter, Manager Midden-Nederland bij Natuurmonumenten, die anders in de stikstofdiscussie staat.

"We willen zoveel mogelijk kanten van het verhaal belichten, door zowel met de boeren als met Natuurmonumenten te praten", vertelt Van der Zee. "We willen niet de tegenstellingen opzoeken, maar een normaal gesprek met de betrokkenen en de inwoners. Zodat alle bezoekers echte informatie krijgen, en naderhand werkelijk weten wat er speelt en hoeverre dat lokaal hetzelfde is al landelijk."

Geen dominee

Van der Zee benadrukt dat het debat zich niet afspeelt in de gebruikelijke kerkelijke setting. "Het publiek zit wel in de banken, en de sprekers komen daarvoor te staan. Maar dat zijn ook alle gelijkenissen. De dominee is er niet bij betrokken en we gaan niet zingend openen of biddend afsluiten, het draait om het goede gesprek en wordt daarom zo laagdrempelig mogelijk. Dit is echt voor het hele dorp en de omgeving, iedereen is welkom vanaf 15:30 uur, na afloop is er de mogelijkheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje."