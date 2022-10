Onderzoek in supermarkt en woning Hoogeveen vanwege dode man Enschede

Jafo bleek door een misdrijf om het leven gebracht. De politie vermoedt dat hij bezig was met het organiseren van een drugstransport en daarbij mogelijk in de problemen is gekomen. Waar de politie specifiek naar zoekt wil een woordvoerder niet kwijt, meldt RTV Oost . "Het enige wat we daarover kunnen melden is dat het gaat om sporen in de hoop de waarheid in deze zaak boven tafel te krijgen."