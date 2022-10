Onderzoek supermarkt en woning Hoogeveen vanwege dode man Enschede

De politie doet onderzoek in een supermarkt en een woning in Hoogeveen in verband met de gewelddadige dood van Jihad Jafo uit Enschede. Ook wordt een woning in Den Ham in Overijssel onderzocht.

De man werd sinds 6 december 2021 vermist. Afgelopen mei werd zijn lichaam in plastic gewikkeld teruggevonden in het kanaal Almelo-De Haandrik in Overijssel.

De 32-jarige Jafo bleek door een misdrijf om het leven gebracht. De politie vermoedt dat hij bezig was met het organiseren van een drugstransport en daarbij mogelijk in de problemen is gekomen. Waar de politie specifiek naar zoekt wil een woordvoerder niet kwijt, meldt RTV Oost . "Het enige wat we daarover kunnen melden is dat het gaat om sporen in de hoop de waarheid in deze zaak boven tafel te krijgen."

Opsporing Verzocht

De supermarkt, gespecialiseerd in Aziatische producten, aan de Weide in Hoogeveen zal zeker tot zaterdag gesloten blijven. Volgens de politie verleent de eigenaar alle medewerking aan het onderzoek. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat er een zakelijke link bestaat tussen de supermarkt en de woning in Den Ham. Het adres in Den Ham komt voor in de Kamer van Koophandel-gegevens van de supermarkt in Hoogeveen.

Omwonenden en eigenaren van bedrijven in de winkelstraat zeggen dat ze goed contact hebben met de eigenaar van de supermarkt. Er waren niet eerder problemen met elkaar.

Geen aanhoudingen

Of er sprake is van een doorbraak in het onderzoek wil de politie niet kwijt. "We verwachten vandaag nog geen aanhoudingen, maar vanzelfsprekend hopen we daar uiteindelijk wel op. Tot die tijd zijn alle tips over deze zaak welkom", aldus de politiewoordvoerder.

Komende dinsdag 11 oktober besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de dood van Jihad Jafo.