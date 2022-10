Wat vind jij: Ik voel mij niet gehoord in Den Haag

Johan Remkes schrok gisteren van de 'oprechte wanhoop die redelijke mensen uitten' naar aanleiding van gesprekken die hij had gehad over de stikstofcrisis. Remkes benoemde de kloof tussen stad en platteland en zijn zorgen daarover.

Wat vind jij? Is er een kloof tussen de stad en platteland of heb jij daar geen last van? Met andere woorden: voel jij je gehoord in Den Haag?