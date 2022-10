Fietstraining eindigt in drama: taakstraf geëist tegen drankrijder

Het leven van Pieter veranderde op slag toen hij op 23 april 2020 op zijn racefiets stapte en daarna werd aangereden bij De Groeve. Samen met zijn beste vriend was de chirurg in opleiding in training voor de Tour of Life tegen kanker. Precies zijn specialisatie als onderzoeker en chirurg.

Het ging mis op een fietspad bij De Groeve. Een drankrijder zag hem bij het afslaan over het hoofd. Tegen deze 62-jarige automobilist uit Muntendam is een taakstraf van 200 uur geëist. Ook hangt hem een rijontzegging van twee jaar boven het hoofd.

Dubbele tong

De verdachte stelde vandaag bij zitting in Groningen dat hij de fietser niet heeft gezien door de zon en dat hij drie biertjes had gedronken. Agenten die na het ongeluk ter plaatse kwamen, merkten dat de man met dubbele tong sprak en wankel op zijn benen stond. Een ademtest gaf drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol aan. Volgens de officier van justitie blijkt uit onderzoek dat de zon op dat moment de bestuurder niet verblind kan hebben.

Zwaar hersenletsel

Pieter liep zwaar hersenletsel op. "Ik werd in het ziekenhuis opgevangen door mijn eigen collega's", verklaarde het slachtoffer tegenover de rechter tijdens zijn slachtofferverklaring. "Ik heb jarenlang keihard gewerkt om chirurg te worden. Dat stond ineens op losse schroeven. Ik had concentratieproblemen en werd vier keer per nacht wakker."

Fietshelm

"In het ziekenhuis zien we veel slachtoffers van verkeersongevallen. Dat varieert van breuken en schaafwonden tot levensbedreigend letsel. Ik maak me met collega's al heel lang sterk voor het verplichten van een fietshelm. Die heeft mijn leven gered", zo vertelde het slachtoffer.

De Muntendammer, die niet eerder werd veroordeeld voor dergelijke feiten, hield in de rechtbank vol dat hij niet meer dan drie biertjes had gedronken. De avond ervoor had hij wel veel gedronken na een moeilijk bezoek aan het ziekenhuis. De man lijdt aan kanker.