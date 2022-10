De pot op in Zuidwolde, 'met de Hoogeveensche Courant als wc-papier'

Hunebedbouwers gingen ook naar de wc

We beginnen bij de hunebedbouwers, waar onze enthousiaste gids Arie-Leen van Schoonhoven van het museum eigenlijk vrij weinig over kan vertellen. "We hebben ons laten voorlichten door het Hunebedcentrum in Borger. Het leuke is dat het Hunebedcentrum ook niet weet hoe die hunebedbouwers naar de wc gingen. Men denkt dat ze buiten die hutjes waar ze woonden, die in een cirkel stonden, een plekje hadden in de bosjes waar ze hun behoefte deden."

Omdat de tentoonstelling chronologisch is opgezet, komen we zo bij de Romeinen terecht. "Die Romeinen waren rare jongens, zoals Obelix van Asterix al zei. Ze zaten in latrines bij elkaar, zonder 'schaamschotten', een prachtig woord. De voorziening in een latrine was dat dat er een waterleidingsysteem onder liep. Eigenlijk moet je even gaan zitten om te ervaren hoe dat gaat."