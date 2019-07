Hoop voor Albanië stopt met kleding inzamelen

Bijna 20 jaar hebben vele mensen uit Norg, Veenhuizen, Een, Smilde en Assen kleding, hulpgoederen en giften ingebracht. Daarnaast waren er individuele en kerkelijke initiatieven die Hoop voor Albanië (HvA) jarenlang hebben gesteund met kleding, hulpgoederen en giften.De grote groep vrijwilligers van HvA heeft gedurende deze jaren alle kleding en goederen gesorteerd, in vrachtwagens geladen en getransporteerd naar Albanië, met als doel de arme bevolking een beter leven te geven. De meest betrokken vrijwilliger moet haast wel Berend Huizing uit Assen zijn. Hij zette zich meer dan 20 jaar in voor de stichting."Daar komt nu een einde aan, ja. Ik heb heel lang de kledinginzameling gecoördineerd, sponsoren gezocht en zelf met de vrachtwagen naar Albanië gereden." Huizing vind het wel jammer dat het nu gestopt is. "Maar het is niet anders. Voor mijzelf misschien ook wel beter, met mijn tachtig jaar word ik een dagje ouder en ook lichamelijk begint het een beetje op te raken."Wie nog kleding wil inleveren kan dat voor het laatst doen op zaterdag, tussen 10.00 en 12.00 uur, in Norg.Onlangs besloot het landelijke bestuur van Hoop voor Albanië om de transporten van kleding en hulpgoederen af te bouwen en zich meer te gaan richten op andere projecten in Albanië. Een voorbeeld is het realiseren van een meisjesopvang, of het financieren van de renovatie van een opvanghuis voor zwerfjongens zonder ouders, die verwaarloosd of mishandeld zijn.