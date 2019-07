Donderdag Meppeldag past programmering aan vanwege hitte

Jeroen Vriend, van de organisatie, legt uit: "Donderdag Meppeldag gaat gewoon door omdat het natuurlijk geen evenement is dat alleen op het heetste moment van de dag is, maar over hele dag verspreid.""We hebben bepaalde situaties zo gecreëerd dat het toch een mooi feestje kan worden", aldus Vriend. "In de programmering hebben we wat wat fysieke acts naar voren en naar achter verplaatst. Op het heetst van de dag gebeuren dan geen dingen die niet kunnen."Speciaal voor de dansacts zijn er nieuwe locaties gezocht. "Dansacts staan in de schaduw, daar gaan we een mooie situatie voor creëren." Wel adviseert de organisatie de mensen die langskomen om zelf ook maatregelen te nemen. "Onze medische dienst is extra alert en er zijn ook meer watertappunten waar flesjes bijgevuld kunnen worden.""Uiteindelijk is het ook aan bezoekers zelf om zo goed mogelijk met de hitte om te gaan", besluit Vriend.