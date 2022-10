Energieslurpend gemeentehuis Exloo gaat op de schop

Het gemeentehuis van de gemeente Borger-Odoorn is niet meer van deze tijd en de huidige raadzaal is te klein. Daarom moet het gemeentehuis dat in Exloo staat, op de schop. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders. Volgend jaar wordt er 140.000 euro voor uit getrokken, zo is te lezen in de begroting voor 2023.

De vernieuwing van het gebouw aan de Hoofdstraat staat al langer op de agenda van de gemeente. In 2018 is er een plan opgesteld. De gemeente heeft nu opnieuw een rapport laten opmaken door een huisvestingsadviesbureau. Mede door de coronacrisis is vernieuwing van het gemeentehuis blijven liggen.

Raadzaal tocht en is te klein

En door die coronacrisis is het bouwen van een nieuwe raadzaal juist aan de orde gekomen. Doordat er bijvoorbeeld anderhalve meter afstand gehouden moest worden, is destijds noodgedwongen uitgeweken naar het dorpshuis in Valthe. Daarnaast schort er van alles aan het binnenklimaat, is er weinig ruimte voor publiek tijdens vergaderingen en is het niet multifunctioneel bruikbaar. Uit gesprekken met de gemeenteraad blijkt dat de raadszaal als 'onbehaaglijk' wordt ervaren: op sommige plekken tocht het. De raadszaal heeft nu een oppervlakte 125 vierkante meter, tweehonderd vierkante meter is de wens die er nu ligt.

Volgens het bureau dat het advies geschreven heeft, vergt de raadszaal een forse investering. Toch is dat wel nodig om alle huidige problemen op te lossen. De bestaande raadszaal opwaarderen zal ongeveer net zoveel kosten als nieuwbouw, omdat aanpassingen aan de huidige raadszaal een forse bouwkundige ingreep nodig hebben. De huidige interne wand van de raadszaal is namelijk de buitengevel van het oorspronkelijke gemeentehuis.

'Grote problemen'

Het markante gebouw is twintig jaar geleden als een soort schil deels over het bestaande gemeentehuis heen geplaatst. Het is van de hand van het bekende architectenbureau Alberts en Van Huut. Het oorspronkelijke gemeentehuis dateert uit 1995 en is in 2002 na de gemeentelijke herindeling uitgebreid en vernieuwd.

"Toen was duurzaamheid minder belangrijk dan nu", zegt wethouder Jeroen Hartsuiker. "We hebben grote problemen met het binnenklimaat. Daarnaast heeft onze energieleverancier het contract opgezegd. We moeten meer gaan betalen voor energie per 1 januari. Het is een goede investering om dit nu te gaan aanpakken." De gemeente verwacht volgend jaar ruim 180.000 euro meer aan gas en elektra kwijt te zijn. Het hele gemeentehuis heeft namelijk slechts één verwarmingsgroep.

Daarnaast vindt het gemeentebestuur dat het gemeentehuis meer moet zijn dan het huidige gebruik. Doordat er steeds meer digitaal plaatsvindt, komen inwoners minder vaak op het gemeentehuis. Er is volgens de gemeente behoefte om het gemeentehuis een multifunctionelere en meer diverse functie te geven, zodat er meer bezoekers komen en er meer reuring is.

Een ander belangrijk aspect is het zogeheten hybride werken, hierbij wordt het thuiswerken afgewisseld met werken op kantoor of op andere locaties. "We willen ook een aantrekkelijke werkgever zijn", zegt Hartsuiker. Dat betekent dat ook dat de kantoren een transformatie ondergaan. Ook deze zijn niet meer van deze tijd. Er moet meer ruimte komen voor onder meer sociale interactie en betere oplossingen voor videobellen, zodat zowel mensen virtueel als fysiek aanwezig kunnen zijn.

Kosten