College Emmen geeft gas voor sport- en beweegcampus (met nieuw FC Emmen-stadion)

Dat de gemeente vaart wil maken heeft ook te maken met het feit dat er in de gemeente diverse verouderde sportaccommodaties staan. De vervanging kan meegenomen worden in deze plannen, is een achterliggend idee. "We kijken in dat opzicht ook nadrukkelijk naar de sporthal in Angelslo, die heeft zijn beste tijd ook gehad. Ook daar speelt de vraag wat we daarmee gaan doen." Die vervangingsopgave wordt daarom ook meegenomen in het onderzoek.