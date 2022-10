Roden krijgt 56 woningen in 'De Boterlinie'

Tegen het eind van volgend jaar moet er begonnen worden met de bouw van de woningen. Momenteel ligt het stuk grond aan de Kanaalstraat braak. "Een doorn in het oog wil ik het niet noemen", zegt Darwinkel. "Maar er stond een tijd geleden ook nog een oude woning leeg. Dat verloedert en dan wil je op den duur gaan ontwikkelen. Ik ben blij dat we kunnen beginnen."

Aanstaande dinsdag is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden en betrokkenen over de toekomst van de Vrijetijdsboulevard. Daar zal onder meer de projectontwikkelaar een toelichting geven op hun plannen om woningbouw te realiseren op een tweede locatie aan de Kanaalstraat, namelijk op de oude plek van Bike Life. Ook daar worden op termijn woningen verwacht.

"We vragen mensen mee te denken over de invulling van dit stukje Roden", zegt wethouder Darwinkel. "Hoe kunnen we bedrijvigheid en woningbouw in elkaar laten overgaan? Dat is goed om over na te denken."