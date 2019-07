'Pas niet zelf dosering medicijnen aan tijdens warmte'

Het Rode Kruis wijst er op dat het tijdens hitte belangrijk is om alert te zijn op het effect van hoge temperaturen op medicatie. Sommige medicijnen beïnvloeden de temperatuurregulatie van het lichaam, zoals medicijnen voor hart- en vaatziekten, een luchtwegaandoening, psychiatrische ziekten of diabetes.Ziekenhuisapotheker Rien Hoge, werkzaam in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, zegt dat medicijngebruikers over het algemeen hun gewoontes kunnen vasthouden. Vooral bij plastabletten herkent hij twijfel bij gebruikers. "Die zijn vochtafdrijvend, maar als je voldoende drinkt is dat eigenlijk geen probleem. Ze zorgen voor een balans, het is zeker niet zo dat je moet denken: het is 30 graden Celsius, ik neem een half tabletje minder."Het Rode Kruis en apotheker Rien Hoge raden aan om altijd de bijsluiter te controleren en bij twijfel over de dosering de huisarts of apotheker te raadplegen.Juist bij ouderen kunnen effecten versterkt optreden. "Bij ouderen heeft het lichaam het al moeilijker bij het reguleren van de temperatuur in het lichaam", legt Hoge uit. "Het lichaam doet dit door je te laten zweten en bloedvaten open te zetten. Sommige medicijnen hebben invloed op die mechanismen."Naast medicijnen die invloed hebben op temperatuurregulatie, waarschuwt Hoge nog voor zonlicht. "Bij sommige medicijnen, voornamelijk antibiotica, reageert de huid sterker op zonlicht wat tot verbranding kan leiden. Je kunt dan best naar buiten, wel goed bedekt, maar ga niet drie uur in de zon op het terras zitten."Door de hitte gaan mensen soms rare dingen doen. Medicijnen die niet in de koelkast mogen, komen daar toch terecht. "Op de bijsluiter staat hoe je medicijnen moet bewaren", benadrukt de apotheker. "Als ze niet in de koelkast horen, berg ze dan zo diep mogelijk in huis op, het liefst in een afsluitbare kast. Leg ze in ieder geval niet in de volle zon."Wie medicijnen meeneemt op reis, krijgt een soortgelijk advies van Hoge. "Stop ze diep weg in de auto. Leg ze niet op je dashboard achter het raam. Je kunt ze bijvoorbeeld in een koelbox stoppen, zonder koelelementen."En medicijnen zoals insuline die wel in de koelkast moeten, hoe neem je die mee in een snikhete auto? "Die kunnen in een koelbox met koelelementen. Maar let wel op dat er iets tussen ligt, anders is er de kans op bevriezing. Dat is nog erger dan warmte."