Oudste inwoner van Drenthe (105) is vandaag jarig

Een kamer vol met slingers, feesthoedjes en ballonnen voor de jarige Enna van der Horn-Stulp. Ze is vandaag 105 jaar geworden. Daarmee is ze de oudste inwoner van Drenthe.

Boeketten, cadeaus en zelfs bitterballen staan op tafel. Op het eerste gezicht lijkt het een doodgewone verjaardag in verzorgingshuis Hendrik Kok in Rolde. Maar niets is minder waar, want het is een feestje voor de oudste inwoner van Drenthe. "Oh, de oudste van Drenthe?", vraagt mevrouw Van der Horn-Stulp verbaasd. "Ik wist wel dat ik de oudste inwoner van gemeente Aa en Hunze was, maar dit wist ik niet!"

Bezoek van de burgemeester

Van der Horn-Stulp zit in een kring samen met haar familie. Naast haar zit burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze, die haar feliciteert met een bloemetje. Het was een drukke dag voor de vrouw, met veel belangstelling en indrukken.

Een hoge leeftijd als deze bereiken is niet gemakkelijk, legt haar schoonzoon Hilco Brouwer uit Assen uit. Vrienden en kennissen zijn weggevallen. En dat is moeilijk, realiseert hij zich. "En het is lastig om met haar te communiceren, want ze kan niet goed meer horen en ook niet telefoneren. Dat is enorm moeilijk."

Boerendochter

Enna van der Horn-Stulp werd geboren in 1917 en groeide als boerendochter op in een groot gezin van elf kinderen. Op de lagere school in Warfhuizen ontmoette ze haar man, meneer Van der Horn. Ze runde een Spar en woonde op veel verschillende plaatsen in Nederland, met name in Groningen en Drenthe. Sinds een aantal jaren woont ze in een verzorgingshuis in Rolde.