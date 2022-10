Glassplinters zonnepanelen van afgebrande kippenschuur Assen liggen in de wijde omtrek

Een ronde langs verschillende boeren in Eleveld, Ekehaar en Geelbroek leert dat ook daar glasscherven zijn gevonden. Een van de boeren vertelde dat er zelfs stukken in het dorp Ekehaar lagen, zoals op de oprit van een woonhuis. De familie Vrijs uit Geelbroek vond in een halfuurtje lopen over hun land ongeveer tien stukken. En ook op het land van de familie Stoffers uit Ekehaar lagen enkele stukken puin. Maar de vraag is bij iedereen eigenlijk dezelfde: wat moeten we ermee?

"Je kan je land niet maaien, want dan kunnen de stukken in het gras komen. Dan is het niet meer bruikbaar als voer, want stel je voor dat de koeien dat opeten. Het niet kunnen gebruiken kost natuurlijk geld. En wat moet je eigenlijk met het gemaaide gras doen? Wegbrengen bij het chemische afval? En wie draait er op voor de kosten? Wij hebben eigenlijk geen idee", laat een van de boeren weten.

Nog veel onduidelijk

Voor de boeren bij wie de scherven op het land liggen is nog veel onduidelijk. De meesten halen het maar uit het land en gooien het weg. Het gras dat gemaaid moet worden laten ze nog maar even staan, vertelt een andere boer uit Geelbroek. "We laten het gras nu nog maar staan. Eerst gaan we met de verzekering bellen om te kijken wat we ermee kunnen en wat er vergoed wordt. Daar is het nu even op wachten, want onze verzekeraar moest ook nog even uitzoeken hoe het precies zit."

Want moet de schade aan het land van deze boeren nu zelf betaald worden, is het een verzekeringskwestie of moeten de verzekeraars met elkaar in gesprek gaan? Het zijn allemaal vragen, maar er is nog veel onduidelijk.