Mega Piraten Festijn opnieuw in Klazienaveen

Het Mega Piraten Festijn is Nederlands grootste festivalkaravaan. In totaal strijkt de tour dit jaar in negen plaatsen neer.Op het programma staan de Dutch Boys, Gerard Joling, Jannes, Mooi Wark, Dikdakkers, Ancora, Frans Bauer, Jan Smit, Stef Ekkel, René Karst, John de Bever, Belinda Kinnaer, Mart Hoogkamer, Lawineboys, Otto Lagerfett, Evert Baptist, Esperando’s, Lucas & Gea, Frank van Etten, Henk Dissel, Harten 10 en Erik van Klinken. De formatie Summerland begeleidt enkele optredens live.De presentatie is als vanouds in handen van Willie Oosterhuis. Daarnaast verzorgt Poar Neem’n een aantal shows in een kleinere tent. Het terrein aan de Laurier is geopend vanaf 18.30 uur. Het officiële programma duurt van 20.00 tot 01.00 uur.De voorverkoop van het piratenfestival is al begonnen. Hierbij is de helft van de kaarten al verkocht. Het is de derde keer dat het Mega Piraten Festijn naar Klazienaveen komt.