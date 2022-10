Deze drie bedrijven maken vanavond kans op prijs Drentse Onderneming van het Jaar

Sportconfex maakt verschil in topsport

Er is eveneens een goede kans dat je het werk van Sportconfex al eens op televisie voorbij hebt zien komen. De Asser onderneming produceert kleding voor onder meer wielrenners die meedoen aan de Tour de France of schaatsers die strijden om een olympische titel. "Bij die sporten kan je met de juiste kleding een verschil in wattage creëren", zegt Bert van der Tuuk van Sportconfex.

Volgens Van der Tuuk merkt een sporter vooral aan het einde van de race dat de pakken voordelig zijn. "Een schaatser rijdt niet per se sneller zijn rondjes, maar heeft op het eind wel meer over. Daar maakt hij of zij het verschil. Voor een tijdrit in het wielrennen geldt precies hetzelfde." Waarom Sportconfex moet winnen? Van der Tuuk legt uit dat er nergens ter wereld een bedrijf is dat hetzelfde doet. "Alle andere genomineerden hebben concurrenten, wij niet. Hier in Drenthe staat dus een bedrijf dat uniek is."

M&G Group lult niet, maar poetst wel

Iets minder bekend bij het grote publiek misschien, maar de M&G Group uit Assen heeft goede hoop dat ze vanavond met de prijs in handen staat. De specialist in rookgaskanalen maakt specifieke ventilatiesystemen voor warmtepompen en toebehoren voor verwarmingsketels. Ook hebben zij een rol in de transitie van aardgas naar waterstof. "Wij begeleiden de mensen om de beste keuze te maken met alle onderdelen", zegt Liesbeth Filippini van de M&G Group.

De M&G Group is naast Assen ook gevestigd in Groningen, maar in 2023 wordt het bedrijf samengevoegd in Assen-Zuid. "Wij zijn een mooi en stabiel bedrijf, dat met het duurzaamheidsaspect de sprong naar de toekomst maakt. Het is daarnaast een leuk bedrijf om te werken. Ik ben een Tukker, maar ik voelde me hier snel thuis. Hier geldt het motto: niet lullen maar poetsen."