Molukkers boos over uitnodiging ambassadeur Indonesië voor symposium in Drents Museum

Een groep uit de Molukse gemeenschap van Assen en Bovensmilde is boos over het uitnodigen van de Indonesische ambassadeur voor een symposium in het Drents Museum. Vijf Molukkers vragen in een brief aan burgemeester van Assen Marco Out om uitleg.

"Respectloos", noemt Noes Solisa, een van de brievenschrijvers, het uitnodigen van de ambassadeur van Indonesië voor het symposium. Het evenement 'Maluku Future Forum' vond een paar weken geleden plaats in het Asser museum. Het was een van de activiteiten in het kader van 70 jaar Molukkers in Nederland. Ook een reizende tentoonstelling met zes zeecontainers stond op het programma.

Gevoelige geschiedenis

Onder meer de burgemeester van Assen, een delegatie van de Molukse stichting Heka Leka en een dorpshoofd van Ambon waren aanwezig. Ook de ambassadeur van Indonesië zou komen, en dat schoot in het verkeerde keelgat van een groep Molukkers vanwege de gevoelige geschiedenis met Indonesië. "Een groot deel van de Molukse gemeenschap in Assen beschouwt Indonesië als de onderdrukker van haar vaderland en de reden van de gedwongen overtocht, welke zovele families verscheurd heeft", staat in de brief.

De ambassadeur is uiteindelijk niet gekomen, maar vijf Molukkers vragen de burgemeester of hij op de hoogte was van de uitnodiging. Ook verzoeken ze Out in het vervolg te overleggen met de gemeenschap.