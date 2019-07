Explosief Zuidlaren aankomende week geruimd

In een vijver bij het Noorder Sanatorium in Zuidlaren heeft een magneetvisser dinsdag een explosief boven water gehaald. Sinds woensdagochtend geldt er een noodverordening in het gebied rond de vijver."Aankomende week gaan we ernaartoe", zegt een defensiewoordvoerder. "Wij hebben een bepaalde rangorde in meldingen en deze willen wij binnen een week behandelen."Om wat voor explosief het gaat, is nog onbekend. Volgens de vinder, Jan Duurt Dijkman, gaat het om een mortiergranaat. "Net als in de film Saving Private Ryan." Hij is sinds drie weken aan het magneetvissen. "Ik schrok wel toen ik hem zag en ik wist direct dat het fout zat." Na het maken van een foto heeft hij het explosief terug het water in gerold. "Dat leek me wel veilig, want er lopen hier veel mensen en er spelen kinderen in het gebied."Het gebied rond de vijver blijft voorlopig ontoegankelijk. De vijver en de oevers zijn afgezet en er wordt gesurveilleerd. Dat blijft zo totdat de (loco-)burgemeester de noodverordening opheft.