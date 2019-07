Belangrijke bodemdieren in beeld

Pissebedden hebben geen last van de droogte, naaktslakken wel​​

Bodemdieren zijn in tien hoofdgroepen te verdelen: regenwormen, naaktslakken, huisjesslakken, spinachtigen, pissebedden, miljoenpoten, duizendpoten, kevers, mieren en mollen. Een voorbeeld van de spinachtigen is de vuurrode fluweelmijt. Boswachter Evert Thomas vond hem in de tuin.De fluweelmijt is familie van de teek, maar ongevaarlijk voor mensen. Thomas: "Door zijn fluweelachtige jasje lijkt hij aaibaar, maar het is een rover. Hij pakt nog kleinere insecten die hij tegenkomt zoals springstaarten en luizen." Ook de vuurwants rent voorbij. Dit is een algemene bodembewoner die afgevallen blad en dode insecten eet.Ben jij benieuwd wat er allemaal bij jou thuis in de bodem leeft? Met dit Bodemdieren Doeboek van IVN zoek je het uit. Maak een insectenzuiger, bouw een compostfabriek en kom alles te weten over deze nuttige dieren.Het is nog even wachten, maar na de zomer vindt de vijfde editie van de Bodemdierendagen plaatst. Van donderdag 26 september tot en met zondag 6 oktober 2019 kun je alle pissebedden, regenwormen, miljoenpoten en andere bodemdieren doorgeven die je vindt in de tuin, in het park, op je balkon of op het schoolplein.Vorig jaar hadden we een droge en warme zomer. Daardoor was het hier en daar lastig om bodemdieren te vinden. Naaktslakken die gevoelig zijn voor droogte en hitte werden minder geteld dan voorgaande jaren. De resultaten van de Bodemdierendagen van dit jaar zullen uitwijzen wat de gevolgen zijn van wat alweer een droge en hete zomer lijkt te worden.