Cel en tbs voor poging tot doodslag bij Leger des Heils in Emmen

Een 40-jarige man uit Emmen is voor poging tot doodslag bij het Leger des Heils veroordeeld tot 20 maanden cel en tbs met voorwaarden. De man trapte en sloeg een medebewoner van de instelling in Emmen tegen het hoofd.

Het gevecht was door bewakingscamera's opgenomen. Daarop was ook te zien dat een 24-jarige man uit Hoorn, die daar op bezoek was, opeens op de vechtende mannen dook. Tegen hem eiste de officier van justitie een half jaar cel. De rechter vond het niet bewezen dat de twintiger klappen uitdeelde. Dat was op beeld niet te zien en sprak hem vrij van mishandeling.