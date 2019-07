Warmterecord Drenthe verbroken: 36,7 graden in Eelde

Het oude record was ook in Eelde gemeten. Op 23 augustus 1944 was het 36,3 graden.RTV Drenthe-weerman John Havinga zegt dat het daarbij niet hoeft te blijven. Tot 17.00 uur kan de temperatuur namelijk nog stijgenEerder in de middag sneuvelde het maandrecord al. In Eelde werd het rond 14.45 uur 36,2 graden. Dat is bijna een hele graad warmer dan het oude record. Op 26 juli vorig jaar werd een temperatuur van 35,6 graden bereikt.Het landelijke all-time record is ook gehaald. In Gilze Rijen, bij Tilburg, was het na 16.00 uur een hete 39,2 graden. Het oude landelijke record stond op 38,6 graden. Dat werd ook op 23 augustus 1944 gemeten, in het Gelderse Warnsveld.