Hoogleraar: 'De kloof tussen stad en platteland dichten? Dat is een illusie'

"Er is een kloof tussen de stad en het platteland." Dat zei Johan Remkes gisteren over de gesprekken die hij voerde over de stikstofcrisis met boeren, natuurorganisaties, politici en bedrijven. Remkes had scherpe kritiek op het kabinet over het beleid van de afgelopen jaren. Die noemde hij 'zwalkend' en soms 'falend'.

Die kloof oplossen? Dat is een illusie. Helemaal als je je bedenkt dat er niet één kloof is, benadrukt Dirk Strijker, emeritus hoogleraar plattelandsontwikkeling. "Ja er is een kloof tussen stad en platteland", erkent hij. "Maar er is ook een kloof tussen oud en jong, tussen arm en rijk, tussen de Randstad en alles daarbuiten. Er zijn wat dat betreft een heleboel kloven."

Erkenning van zorgen

En dat is eigenlijk ook niet nieuw. Door het zo specifiek te benoemen geeft Remkes volgens Strijker de boeren het gevoel dat de zorgen die zij hebben, gedeeld en erkend worden door hem. Dat kan een belangrijke zet zijn in het stikstofdossier. "Zo kom je weer on speaking terms met elkaar, die erkenning is echt belangrijk."