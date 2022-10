Komende week geen plek meer voor herhaalprikken bij GGD Assen

Komende week is het niet meer mogelijk om een herhaalprik van de corona-vaccinatie in te plannen bij GGD locatie Assen. Ze zitten daar tot hun maximale capaciteit volgeboekt.

Vanaf donderdag 13 oktober is er weer plaats bij de GGD Assen. Tot die tijd is het uiteraard wel mogelijk om herhaalprikken te halen op andere GGD locaties.

Eerder waren er geen opties zichtbaar in de digitale planner om afspraken in te plannen in de laatste week van oktober en de eerste week van november. Dit komt volgens GGD Assen omdat ze nog 'in de opstartfase' zaten. Inmiddels is dit probleem opgelost en kunnen er wel weer afspraken gemaakt worden in deze weken.