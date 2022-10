Knokpartij na FC Emmen-SC Heerenveen: gemeente, politie, OM en clubs nemen zaak onder de loep

De gemeente Emmen probeert samen met FC Emmen, de politie en het Openbaar Ministerie meer te weten te komen over de vechtpartij van afgelopen zondagavond. Supporters van FC Emmen en SC Heerenveen gingen na afloop van de eredivisiewedstrijd aan de Oude Meerdijk met elkaar op de vuist achter het stadion, en raakten slaags met de politie.

De vermoedelijke aanleiding van de knokpartij is de aanwezigheid van tientallen SC Heerenveen-aanhangers tussen het Drentse thuispubliek. Volgens een woordvoerder van de gemeente Emmen gaat het om zo'n vijftig tot zestig Friese supporters. De groep werd in het stadion afgeschermd door stewards, waardoor de situatie in het stadion niet escaleerde.

'Honden en wapenstok'

Achter de tribunes liep het wel uit de hand, meldt Dagblad van het Noorden. Volgens de krant moesten politieagenten de boel na 22.00 uur tot bedaren brengen met honden en de wapenstok. Daarbij zouden flinke klappen zijn gevallen.

De gemeente Emmen werkt samen om te onderzoeken wat er na afloop precies is voorgevallen, meldt een woordvoerder. Politie en OM richten zich op het strafrechtelijke onderzoek, FC Emmen is de partij die stadionverboden uit kan delen. Inmiddels zijn camerabeelden opgevraagd en is er ook contact gelegd met SC Heerenveen.

Verder 'geen gedoe'

In het stadion is het tijdens de hele competitiewedstrijd rustig gebleven. Ook in het centrum van Emmen is er 'geen gedoe' geweest, laat de gemeentewoordvoerder weten.