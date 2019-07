Unieke collectie rijtuigen onder de hamer

Draaisma overleed vorig jaar november op 81-jarige leeftijd. Hij had altijd het idee om met zijn verzameling in het Friese Noordwolde een museum te beginnen. De koetsen staan daar nu in een loods.De inwoner van Vledderveen verzamelde de afgelopen jaren veel bijzondere rijtuigen. Het gaat onder andere om een Utrechtse veldwagen, een kerkbrik, een postkoets en jachtwagens. 77 in totaal.Ook curiosa uit de paardenwereld sloeg hij niet over. Veel beeldjes van paarden bijvoorbeeld en schilderijen.Nico Draaisma gebruikte zijn koetsen in het verleden vaak om met ouderen uit zorgcentrum De Menning in Wilhelminaoord een tocht door het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid te maken.De verkoop is op 9 augustus in Noordwolde.