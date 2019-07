Nachtburgemeester Assen stopt er mee

Witkamp had gisteren een gesprek met raadslid en juryvoorzitter Luc Rengers en voorganger Erwin 'Zed Zeedy' Zijlstra over zijn invulling van het ambt van nachtburgemeester. De twee hebben in dat gesprek het vertrouwen opgezegd in Witkamp. "Sinds zijn uitverkiezing hebben we hem vrijwel niet meer in het nachtleven van Assen gezien", aldus Rengers.Witkamp zei bij zijn benoeming een digitaal platform te willen creëren om het contact tussen jonge talenten, ondernemers en de gemeente Assen te versterken. Die plannen zijn nooit concreet geworden.Witkamp was vandaag niet voor commentaar bereikbaar. In het Dagblad van het Noorden gaf hij aan dat problemen in zijn privéleven er voor hebben gezorgd dat hij te weinig zichtbaar was als nachtburgemeester.Rengers wil later dit jaar een nieuwe nachtburgemeester aanstellen. "We gaan het wel anders doen. Niet weer een verkiezing. Ik denk dat we een stichting gaan oprichten. Het moet allemaal wat professioneler", aldus Rengers.Wanneer de nieuwe nachtburgemeester wordt gepresenteerd is nog niet duidelijk. Het is de bedoeling dat tot die tijd voorganger Erwin Zijlstra de honneurs waarneemt.