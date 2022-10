Politie hield tien verdachten aan voor autobranden in Assen: 'Er zit geen patroon in'

De politie heeft in het onderzoek naar de onophoudelijke reeks autobranden in Assen tien verdachten opgepakt, die betrokken zouden zijn bij vijf brandstichtingen in de provinciehoofdstad. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Volgens de politiewoordvoerder zit er geen patroon in de reeks branden en is het daarom lastig om hier een definitief einde aan te maken. Verschillende politieteams werken met elkaar samen om te achterhalen wie achter de branden zit. Dat gebeurt al enige tijd. "We bekijken ook andere zaken, die mogelijk hier een verband mee hebben", meldt de woordvoerder.

Rol Assen in autobranden

Sinds vorig jaar is er al een stijging te zien in het aantal uitgebrande auto's en scooters in Assen. Aan die trend lijkt dit jaar geen eind te komen. Voor de VVD in Assen is de maat vol: de partij zint op maatregelen.

De liberalen vragen aandacht voor 'Camera in Beeld', een politiesysteem waar mensen hun camerabeelden aan door kunnen spelen. De VVD wil dat meer inwoners van de wijken met relatief veel autobranden - Pittelo, Lariks en Assen-Oost - zich aanmelden bij Camera in Beeld.

Bovendien vraagt de Asser coalitiepartij om een oorzaak van het aantal auto's dat in vlammen opging. "Is er een specifieke Assense oorzaak aan te wijzen voor de stijging en zo ja: welke?"