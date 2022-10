Interstage uit Meppel is Drentse Onderneming van het Jaar

Podiumbouwer Interstage is gekozen tot Drentse Onderneming van het Jaar. Dat is zojuist bekendgemaakt tijdens de uitreiking in het Atlas Theater in Emmen. Juryvoorzitter Ludo Mennes en provinciebestuurder Henk Brink reikten de prijs uit aan het Meppeler bedrijf.

Interstage name het op tegen Sportconfex en M&G Group in de finale om de felbegeerde titel. In totaal waren er meer dan honderd aanmeldingen voor de verkiezing.

Songfestival