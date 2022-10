Tot vijf jaar cel geëist voor opzetten van drie drugslabs in Drenthe en Friesland

Voor een 39-jarige man uit Assen dreigt voor het opzetten van drie drugslabs in Sûwald, Zuidlaarderveen en Nieuw-Roden een celstraf van vijf jaar. Volgens de officier van justitie werd de man gedreven door het verdienen van zoveel mogelijk geld. Tegen hem werd ook een boete van 20.000 euro geëist.

De Assenaar was volgens de aanklager ook betrokken bij drugsdumpingen eind juli 2021 in Roderesch en Foxwolde.

Tegen een 37-jarige man uit Groningen werd een celstraf van twintig maanden geëist, voor het aandeel dat hij had in het Friese lab in Sûwald. Nog drie mannen uit Groningen (32), Zevenhuizen (32) en Nieuw-Roden (40) hoorden voor het opzetten van een drugslab in Nieuw-Roden strafeisen tot dertig maanden (tien maanden voorwaardelijk) en boetes van 10.000 euro tegen zich eisen.

Miljoenen pillen

De 39-jarige Assenaar kwam eind 2017 bij de politie in beeld na een anonieme melding van hennepteelt in een boerderij aan de Alde Miede in Sûdwald. De agenten vielen 12 december binnen en stuitten op 77 hennepplanten. Een oranje tuinslang in de ruimte leidde de politie naar een drugslab in het schuurtje. Een speedlab, dat op dat moment een capaciteit had van 1,4 tot 2,3 miljoen pillen.

Verkeersovertreding

Er hingen camera's rondom het pand die de aanloop van meerdere mannen en hun werkzaamheden vastlegden. De politie kreeg pas duidelijkheid over wie deze mannen waren, toen in maart 2018 de 39-jarige verdachte tijdens een verkeerscontrole bij Leeuwarden met de auto aan de kant werd gezet. In zijn auto vonden de agenten grondstoffen die worden gebruikt bij drugsproductie.

DNA op tang en tape

De agent herkende de man van de beelden van het lab in Sûwald. De man werd verhoord en kwam weer vrij. Hij kwam opnieuw in beeld na de ontdekking van een drugslab in Zuidlaarderveen in maart 2018. In de werkruimte werd DNA aangetroffen op een tang en tape. Het celmateriaal blijkt later van de Assenaar te zijn.

Chemicaliën

De politie plaatste een peilbaken onder de auto van de 39-jarige verdachte. De Assenaar werd gevolgd in zijn bezoek aan een bedrijf in chemicaliën in Oosterwolde. De man werd vergezeld door de 32-jarige Groninger. Het onderzoek komt in een stroomversnelling door een Duits onderzoek, waarin de naam van de Assenaar opduikt.

Kindvriendelijke buurt

Het DNA-materiaal van de man was gevonden bij een drugsdumping in het Duitse Gronau.

De man werd verder door de politie gevolgd en geobserveerd. Het vermoeden was dat in een kindvriendelijke buurt, in een schuur van een doorsnee gezinswoning, een drugslab werd opgezet. Op 29 juli van vorig jaar vielen de agenten binnen in Nieuw-Roden. Ze vonden grondstoffen en vaten voor de productie van synthetische drugs, zoals speed.

Synthetische drugs

Er was al een keer geproduceerd, concludeerde de aanklager: "Want, anders had er geen afval kunnen worden gedumpt." De politie hield in Nieuw-Roden de Assenaar en de drie medeverdachten aan. Ook een 31-jarige man uit Roden werd opgepakt. Hij is vorig jaar in oktober voor zijn betrokkenheid al veroordeeld tot twee jaar cel.