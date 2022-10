Midden-Drenthe laat replica maken van zoekgeraakte gedenkplaat van Westerbork

Van de gedenkplaat die in 1946 werd aangeboden aan de gemeente Westerbork wordt een replica gemaakt. Het origineel is zoekgeraakt en niet meer teruggevonden.

De Historische Vereniging Westerbork nam de zaak hoog op. Het was al de tweede keer dat de historische plaat onvindbaar was. In 2015 werd de plaat nog teruggevonden in een opslagruimte van de gemeente Midden-Drenthe in Beilen.

Midden-Drenthe besloot in 2022 een onderzoek te doen naar het maken van een gedenkplaat, die als dankbetuiging is aangeboden door ouders van kinderen uit Den Haag en omstreken aan de bevolking van Drenthe. Samen met de historische vereniging is besloten om de replica te maken (kosten: een kleine 7.000 euro). Deze komt te hangen op het herdenkingsplein nabij de Stefanuskerk in Westerbork.