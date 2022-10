Hoogeveen wil door met burgemeester: 'Maar ga niet door tot mijn 70ste'

De gemeenteraad van Hoogeveen wil verder met burgemeester Karel Loohuis (64). Dat bleek tijdens de raadsvergadering vanavond. De vertrouwenscommissie die betrokken is bij het proces van herbenoeming gaf een positief advies om door te gaan met de huidige burgemeester.

Loohuis zegt blij te zijn met het voorstel van de raad om langer met hem door te gaan. Maar nog zes jaar burgemeester, vindt hij te lang. "In mijn derde termijn word ik zeventig jaar, maar ik heb niet de intentie om tot die leeftijd door te gaan." Daarom komt er een zoektocht naar een nieuwe burgemeester, tot die er is blijft hij aan. Dat proces begint na zijn herbenoeming in februari 2023.

"Ik wil de gemeenteraad in staat stellen om rustig op zoek te gaan naar een opvolger", vervolgt hij. Daar is fractievoorzitter Hilma Hooijer-Everts van Gemeentebelangen het mee eens. "Dat is belangrijk voor onze continuïteit als raad, maar ook voor de inwoners van de gemeente Hoogeveen."

Geheimhoudingsplicht

Eind juni kwam de raad met een voorstel om een vertrouwenscommissie te vormen voor de herbenoeming. Alle partijen leverden een lid, maar Forum voor Democratie trok zich eind augustus terug uit de commissie. De partij had kritiek op de geheimhoudingsplicht die werd gevraagd van de leden. "Dat is in strijd met onze kijk op transparantie en het recht op informatie van de burger", liet fractievoorzitter Vincent Vos destijds weten.

Beëdiging