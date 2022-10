Wolf heeft zeker vier koeien aangevallen in september, blijkt uit spoedanalyse

Provincie Drenthe heeft spoedanalyses laten uitvoeren om te achterhalen of de aanvallen op koeien in september door een wolf zijn gedaan, meldt BIJ12. Dat blijkt in vier gevallen inderdaad zo te zijn.

Van de overige twee meldingen van aanvallen op koeien in september in Drenthe is het nog onduidelijk of het om een wolf gaat.

Pink, kalf en koe

Op 20 september zijn er drie meldingen gemaakt van aanvallen op koeien. In Drijber ging dat om een pink, in Wijster om een kalf, en in Bruntinge om een koe. Op 8 september is er een aanval in Zwiggelte gemeld, ook dit ging om een volwassen koe. BIJ12 heeft vastgesteld dat deze dieren allemaal aangevallen zijn door een wolf.