Rechter doet uitspraak in zaak vermoorde studente Emmen

De Duitse studente kwam op 3 september in Emmen om het leven in een appartementencomplex. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand negen jaar cel tegen de 20-jarige Michael N.N. en het slachtoffer woonden in hetzelfde appartement en studeerden aan NHL Stenden in Emmen. Op de dag van de moord belde de uit Zimbabwe afkomstige N. zelf de politie met de melding dat hij een vriendin had vermoord.De politie trof het slachtoffer aan met een steekwond in haar hals. Volgens de aanklager heeft N. de studente met een mes gestoken, op een bed gegooid en gesmoord met een kussen waardoor zij overleed.N. zei zelf tegen de rechter dat het nooit de bedoeling was om Leonore te vermoorden. De verdachte zegt zijn hand op haar mond te hebben gelegd om haar te laten stoppen met schreeuwen. N. kampte met zelfmoordneigingen, zijn huisgenoot wilde hem tegenhouden. Zij schreeuwde en wilde de hulpdiensten inschakelen waarna een worsteling ontstond met fatale afloop.De rechtszaak tegen Michael N. liep tijdens het proces vertraging op. De zaak werd op 14 juni aangehouden nadat de verdachte op weg naar de rechtbank onwel werd. Hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, om een paar dagen later in zijn cel verder te herstellen. Op 27 juni werd de rechtszaak alsnog voortgezet.