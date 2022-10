Kweker uit Erica stopt met orchideeën wegens energieprijzen: ‘Dat beslis je niet zomaar’

Van Geel Orchideeën uit Erica stopt na mei volgend jaar met het kweken van orchideeën. Reden daarvoor zijn de torenhoge gasprijzen, waardoor het bedrijf de keuze maakt om over te stappen op andere teelt. Wat dat wordt in de toekomst, wordt nog onderzocht. Het bedrijf teelt jaarlijks zo'n 2,8 miljoen orchideeën.

"Wij produceren tot en met mei volgend jaar", legt directeur Martijn van Geel uit. "We zetten geen nieuwe orchideeën meer op. Met de huidige energieprijzen is dit voor nu geen goed product."

'Grote schokken in de markt'

Voor het kweken van orchideeën is namelijk veel gas nodig, volgens Van Geel. "In vijf weken tijd zitten er zulke variaties in. Van 3,50 euro tot gisteren 1,60 euro per kuub. Daar kan je slecht mee ondernemen, als je dan een paar miljoen kuub gas per jaar gebruikt."

"Als de kostprijs verdubbelt, dan geeft dat grote schokken in de markt." Volgens de directeur zijn er de laatste zes weken in heel Nederland ruim vijftig miljoen orchideeën van de markt gehaald. "Dat is twintig keer ons bedrijf. Dat is nog nooit gebeurd, dat er zoveel van één product van de markt verdwijnt."

'Geen dramatisch verhaal'

Van Geel benadrukt dat hij er geen dramatisch verhaal van wil maken. "We kunnen nu nog prima zelf beslissen om ermee te stoppen. Er zijn ook kwekers die noodgedwongen moesten stoppen. Ja, natuurlijk is het jammer en zonde van de kennis. We zijn de afgelopen vijftien jaar groot geworden in dit product. Dat beslis je niet zomaar."

Vanuit de overheid moet hij maar zien wat er van de steunmaatregelen terecht komt. "Ik weet dat ze met een steunpakket bezig zijn, maar ik verwacht daar voor ons geen grote dingen voor. Het is heel moeilijk om maatwerk in onze sector toe te passen en daar oplossingen voor te bedenken."

Het kweken van orchideeën kent namelijk een lange cyclus, waardoor je als teler minder flexibel bent. "De planten die wij inkopen zijn anderhalf jaar oud. Dan moet je nog één jaar telen. Dus dat is in totaal tweeënhalf jaar. Als je zegt dat je stopt, dan is er eigenlijk geen weg meer terug. Je kan dan niet zomaar weer beginnen", verklaart Van Geel. "We krijgen ook veel reacties van klanten uit heel Europa dat ze het jammer vinden en er niet blij mee zijn."

Op zoek naar alternatief

Naast de orchideeënkwekerij heeft Van Geel ook een chrysantenkwekerij, waar de cyclus tien weken is. Daar gaat het bedrijf ook gewoon mee verder. Voor de orchideeën wordt de komende tijd gezocht naar een alternatief. Het stoppen met deze bedrijfstak, biedt ook perspectief voor de toekomst.

"We hebben zestig procent van het gas dat we daarvoor nodig hebben goedkoop ingekocht een paar jaar geleden. We hoeven nu niet meer voor veertig procent duur gas bij te kopen", legt Van Geel uit. "En we kunnen het andere gas duurder doorverkopen. Dit geeft ons in ieder geval mogelijkheden om de uitdaging aan te gaan met een groot gedeelte van ons team, om nieuwe duurzame producten te maken."

"We hebben de laatste jaren nieuwe kassen gebouwd. Ze zijn hartstikke nieuw en modern, met alles erop en eraan. We gaan op zoek naar nieuwe ideeën, teelten en producten. Daar gaan we de komende tijd gedegen onderzoek naar doen. We kunnen alles telen: bloemen, groente en fruit, maar moeten natuurlijk wel kijken waar markt voor is."