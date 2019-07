'We zijn sinds zaterdag met de truck bezig, zo'n twaalf uur per dag'

'Zijn' truck, van zijn werkgever Van Triest Veevoeders in Hoogeveen, maakt kans op de titel Mooiste Truck van Nederland tijdens het Truckstar Festival in Assen aankomend weekend, dat wordt georganiseerd door het tijdschrift Truckstar.De Hoogeveense truck van Slomp dingt mee in de categorie bulk- en tanktransport. In totaal zijn er acht categorieën, waarvan een winnaar bekend wordt gemaakt. Alle winnaars van de categorieën maken ook kans op de algehele overwinning."Het is een eer dat je wordt uitgenodigd", zegt een trotse chauffeur. "Er zijn in totaal 24 vrachtwagens uitgenodigd." De trucks worden gekozen vanuit inzendingen richting het magazine Truckstar.En deze hele week staat in het controleren en oppoetsen van de vrachtwagen. "We zijn de hele week sinds zaterdag met een team van sowieso vier man, zo'n tien tot twaalf uur per dag bezig", zegt Slomp."Het is de beste auto", lacht hij. "Hij is 18 jaar oud en zo'n anderhalf jaar bij ons nu. Het was een motorwagen met een lang chassis. Die hebben we ingekort en helemaal omgebouwd naar onze smaak, kleur en alles wat we erop en eraan willen. Het is best uniek dat zo'n auto van die leeftijd, elke dag bij de weg is."De jury kijkt echt naar alles", vertelt de kenner. "Je kan het zo gek niet verzinnen. De binnenkant, de buitenkant, de onderkant en ook de spatborden."Met een groep collega's gaat Slomp naar het festival toe. "Er staan nog een aantal auto's in de showstraat en langs de baan. En we zijn zaterdag met z'n allen op de baan voor het feest."