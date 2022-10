Assen mag van provincie roekennesten buiten Marsdijk plaatsen

Eerst twintig nesten

In eerste instantie verplaatst Assen zo'n twintig nesten naar de alternatieve plek. Dat gaat eind november of begin december gebeuren. Het zijn nesten die van kleinere nestellocaties in Marsdijk worden weggehaald waar dit jaar ook flink wat klachten waren. Op die 'ongewenste plekken' haalt de gemeente komend voorjaar beginnende nesten weg. En van tevoren worden zoveel mogelijk drievorken uit bomen gezaagd om nestelen te voorkomen.

De grote hoofdkolonie van de roeken rond de kinderboerderij blijft voorlopig onaangetast. Volgens gedragsbioloog Van Liere moet eerst bekeken worden in hoeverre de alternatieve nestelplek buiten de wijk komend voorjaar aanslaat. Dat wordt in februari en maart duidelijk, het moment dat roeken gaan nestelen.

Precieze operatie

"Er is elders al de nodige ervaring opgedaan met verplaatsing van roekennesten, wat succesvol is gegaan. Maar voor ons is het echt afwachten of de plek ook voldoet. Vervolgens moeten we zien in hoeverre de rest van de roeken uit Marsdijk het voorbeeld gaat volgen en ook daar nestelt. Dat zal nooit in een jaar gebeuren."

Volgens Van Liere is het verplaatsen van de roekennesten een precieze operatie. Want de slimme roek laat zich niet zo snel bedotten. Daarbij is de nestbouw bepalend, net als de aanwezige nesteltakken en de bomensoort. "Je moet goed kijken of alles voorradig is, zodat de roeken zich er thuis gaan voelen, en ook dat het foerageergebied in orde is."

Geen garantie

Het ultieme doel is alle nestelende roeken naar de alternatieve locatie buiten Marsdijk te krijgen. "Hoewel we specifieke deskundigheid inzetten, is er geen garantie dat ons beheerplan slaagt", stelt de gemeente. "Het blijven in het wild levende vogels. Dat kan inhouden dat de kolonie in Marsdijk aanwezig blijft. Maar als de alternatieve nestellocatie succesvol blijkt, kunnen de maatregelen ook uitgevoerd worden voor de kolonie bij de kinderboerderij."

De roekenaanpak kost de gemeente de komende drie jaar ruim 160.000 euro. Grootste kostenpost is het verwijderen van nesten in aanbouw vlak bij huizen en het wegsnoeien van drievorken uit de bomen als nestondersteunende takken. Zonder deze takken blijft de roek weg, omdat hij geen nest kan bouwen.

Niet ver genoeg