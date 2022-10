High in Hoogeveen? Voldoende steun in gemeenteraad voor coffeeshop

Hoogeveners die graag een joint roken kunnen in de toekomst mogelijk legaal in de gemeente aan hun pretsigaret komen. Vanavond was er genoeg steun in de gemeenteraad voor een eventuele komst van een coffeeshop in de gemeente.

Dat gebeurt na een motie van de VVD. De partij wil de openlijke verkoop van cannabis mogelijk maken. Dat voornemen kon op veel steun rekenen. De fracties van Gemeentebelangen, PvdA, SP, GroenLinks en D66 zijn namelijk mede-indiener van het voorstel. Samen hebben de partijen een meerderheid te pakken, namelijk 17 van de 29 zetels.

Nulbeleid

Op dit moment is het niet mogelijk om een coffeeshop te openen in Hoogeveen. De gemeente hanteert namelijk een nulbeleid sinds 2004. Hoogeveen is daarmee de enige van de vier grote gemeenten in Drenthe waar dit geldt. In Assen, Emmen en Meppel kunnen inwoners wel een blowtje scoren bij een wiettent.

De motie wordt onder andere ingediend vanwege de wens van een Hoogevener die een coffeeshop wil beginnen. De bedenker van het plan sprak zijn wens uit op een bijeenkomst van de VVD en GroenLinks. Volgens de fracties klonk dat veelbelovend.

Relaxter Hoogeveen?

Met het indienen van de motie hopen de partijen iets te kunnen doen tegen straatcriminaliteit. "Je reguleert de verkoop, waardoor mensen niet ergens anders softdrugs gaan kopen. Dat maakt het veiliger", stelt Ronald Klok van de VVD. "Hoogeveen wordt geen drugshoofdstad, want in de andere grote steden in Drenthe kan het ook al."

Wel moeten er volgens hem strenge regels komen. "Goede controles op leeftijd, reclame en een maximum op het aantal gram dat mensen kunnen kopen. De wereld verandert, op andere plekken kan het wel. Het is goed om een aantal principes aan de kant te schuiven, voor een relaxter Hoogeveen."

Mede-indiener Jeroen Pomper van de SP denkt dat de straatcriminaliteit niet meteen verdwijnt met de komst van een coffeeshop, maar steunt het plan wel. "De manier waarop de winkel wiet inkoopt blijft natuurlijk dubieus, maar dat neemt niet weg dat Hoogeveen niet meekan met de tijd. Er zijn genoeg positieve kanten om een coffeeshop te openen, zolang er maar goed gecontroleerd wordt."

Lisa Schonewille (PvdA) vindt het pleiten tegen een coffeeshop lijken op struisvogelpolitiek. "We kunnen doen alsof er geen softdrugs worden verkocht in onze gemeente, maar dat is natuurlijk wel aan de orde." Volgens het raadslid blijkt uit onderzoek van verslavingskliniek Jellinek dat criminaliteit daalt door de komst van een coffeeshop. "Dat lijkt me een vooruitgang."

'Je legaliseert problemen'

Het CDA liet weten niet achter de plannen te staan. De partij vindt dat de komst van een coffeeshop de lokale samenleving niet ten goede komt. "Het gaat niet goedkomen als we verslavende middelen gaan toestaan", legt Femke Koekoek uit. Buurman Brand van Rijn van de SGP stemde daarmee in. "Je legaliseert als het ware de problemen. Daar kan ik niet in meegaan."

Forum voor Democratie stemde ook tegen. "We zien dat mensen naar verdovende middelen grijpen om hun problemen te vergeten. Dat is nou juist het probleem van deze tijd. Niemand vraagt zich af: waarom doen mensen dit? Mensen zijn ongelukkig en grijpen naar drugs of drank. Als politiek moeten we juist uitzoeken hoe we ze kunnen helpen. Dat doe je niet door softdrugs te legaliseren."

Plan van aanpak

Karel Loohuis deed het woord namens het college tijdens de vergadering. Volgens de burgemeester is het verzoek van de indieners uitvoerbaar. Wel stelde hij voor om eerst een plan van aanpak op te stellen voordat het college met voorstellen voor beleid komt. "We willen nadrukkelijk in gesprek gaan met de raad, politie en professionals. Ook is het goed om burgers hierbij te betrekken. Dat moet eerst gebeuren, daarna gaan we het proces van beleid pas in."