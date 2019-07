'Wat is belangrijk bij drugsbeleid: rechtbank of bescherming burgers?'

"Overlast, bedreigingen en vernielingen die hun oorsprong vinden vanuit één specifieke woning waarvan het voor iedereen die tot twee kan tellen duidelijk is dat er drugs wordt verhandeld", zo schrijft Wakker Emmen. "De burgemeester grijpt in, maar wordt door de rechter teruggefloten en de buurt blijft met de overlast zitten."Wakker Emmen was naar eigen zeggen verbaasd toen ze hoorden dat een ander pand waarin 150 kilo drugs was gevonden, niet werd gesloten. "150 kilo heroïne is niet zomaar wat, dat zijn getallen die je alleen in gangsterfilms ziet of hoort", zegt raadslid Henk Linnemann namens de partij. "Wij laten in dat pand de boel de boel, terwijl we even verderop iemand zijn huis uitzetten omdat hij of zij twintig wietplanten op zolder had staan?"De gemeente Emmen sluit altijd een pand of woning als er in het gebouw in drugs wordt gehandeld of als er wietplanten worden gevonden. Dat valt in het takenpakket van de burgemeester. In de afgelopen vijf jaar werden in gemeente Emmen zo'n 135 panden gesloten.Waar eindigt de bevoegdheid van de burgemeester? Dat vraagt Wakker Emmen zich af. "De openbare orde is in de Voeghoutenstraat duidelijk in gevaar, dus wat gaat dan voor? De uitspraak van de rechter, of de plicht van de burgemeester om goedwillende burgers te beschermen tegen de overlast van dit drugstuig?"Vanwege het reces zal de partij nog even geduld moeten hebben. Ongeacht of ze het per brief insturen, of bij de eerstvolgende vergadering vragen: antwoord krijgen ze pas in september.