Assen wil in 2025 eerste huizen bouwen in Havenkwartier

Rioolgeur indammen

Maar voordat Assen huizen kan bouwen in het Havenkwartier, moet ze nog wel dreigende geuroverlast wegwerken. Want er kan narigheid komen van de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van waterschap Hunze en Aa's. "We zijn in overleg over het afdekken van de bassins, zodat die reukloos worden. Zo hopen we te voorkomen dat er stank vandaan kan komen."

Om het havengebied ook echt te ontwikkelen als woonwijk, moet de gemeente nog bij heel wat bedrijven langs. Die zitten in de weg. "We zijn in gesprek met veel eigenaren. Dat gaat allemaal om individuele gesprekken, over hoe ze hun toekomst zien en waar, willen ze blijven, stoppen of verplaatsen."

Weinig vertrouwen

Aanvankelijk hadden veel ondernemers weinig vertrouwen in de plannen voor het Havenkwartier, toen de gemeente voor de eerste keer langskwam. "Ze zeiden, gooi maar op de stapel, dan kijken we er misschien es naar. Nu worden we zelfs gebeld om te komen praten."

Totdat er in het Havenkwartier gebouwd kan worden, is Assen druk bezig in Kloosterveen. Daar wordt Kloosterakker met 500 huizen de komende jaren gerealiseerd. Vlakbij het centrum staat het volbouwen van het vroegere Acmesa-terrein op punt van beginnen. Daar is plek voor 113 woningen.

Woningen in binnenstad