Omwonenden bezorgd over veiligheid en duur crisisnoodopvang Coevorden

Geen inspraak nodig door noodwet

De manier waarop het besluit is genomen en waarop het nieuws bekend is gemaakt, is ook een veelbesproken onderwerp. Afgelopen dinsdag werd het nieuws bekend in de media en ontvingen omwonenden een brief op de mat met het besluit.

"Omdat er sprake is van een asielcrisis, moeten er snel beslissingen worden genomen. Daarom gaat het anders dan normale besluitvorming, er is ook een noodwet waardoor we deze beslissing zo kunnen maken", legt de burgemeester uit. "In totaal moeten de twaalf Drentse gemeenten 450 extra vluchtelingen opvangen en 50 komen hiernaartoe."

Bergsma vervolgt: "Maar ik begrijp dat het mensen overvalt en dat is begrijpelijk. Daarom organiseren we deze avond ook, zodat we kunnen uitleggen hoe het zit." Volgende week woensdag volgt nog een inloopavond.

Hoe tijdelijk is tijdelijk?

Wat deze avond duidelijk wordt is dat de nieuwe inwoners vluchtelingen uit Ter Apel zullen zijn. "Het zijn mensen die in de meest spannende periode van hun leven zitten en die een asielaanvraag doen, de IND zal bepalen of dat wel of niet kan," legt projectleider Kolk uit. "Hier zullen ze te horen krijgen wat hun volgende plek wordt om te verblijven, aangezien dit een tijdelijke opvang wordt. Half januari moet er meer duidelijk komen."

Zijn drie maanden echt drie maanden?, vragen veel bewoners zich af. "Dat is wel wat de overheid van ons gevraagd heeft, zodat zij in deze drie maanden naar oplossingen kunnen zoeken", vertelt burgemeester Bergsma. "Ik hoop ook echt dat het tijdelijk is, maar ik kan het niet honderd procent garanderen, het is zeker ons uitgangspunt."

"Daarmee bedoel ik dat als het echt niet anders kan in januari, wij niet vijftig mensen midden in de winter op straat zetten," vervolgt de burgemeester. "Ik ga uit van de geloofwaardigheid van de overheid en van deze gemeente, dus dan kan het misschien wat langer zijn, maar liever wat korter, dat zou ik het liefste willen."

Indeling

Ondertussen lopen andere omwonenden geïnteresseerd door het pand om te kijken wat de bedoeling is en hoe de nieuwe crisisopvang er uit komt te zien. Op de begane grond is er een gezamenlijke ruimte, spreekkamers, ruimte voor EHBO en een slaapruimte. Op de bovenverdieping komen er zeven slaapruimtes en nog twee gezamenlijke ruimtes.

"De keuze is op dit pand gevallen omdat het college van Coevorden mensen liever niet in een sporthal laat slapen," zegt Kolk. "Toch is geen hotel wat we hier neerzetten, maar mensen hebben wel wat meer privacy en comfort. Het blijft een crisisopvang en er zal niet veel luxe zijn."

Vreugde en vrijwilligers

Semah Moakket en haar gezin uit Syrië staan aan een tafeltje druk te praten met een medewerker. "Mijn broer is aangekomen in Ter Apel, is het mogelijk dat hij naar deze tijdelijke opvang komt?"

Het blijkt dat Moakket haar broer sinds 2011 niet meer gezien heeft voordat hij naar Ter Apel kwam. "Zijn reis naar Nederland heeft lang geduurd en was erg zwaar", vertelt Moakket. Toch straalt zij deze avond voornamelijk vreugde uit. "Ik ben zo blij dat hij nu eindelijk dichtbij is, ik heb al die jaren geen familie om me heen gehad en het zou fantastisch zijn als hij nog dichterbij zou kunnen komen, ook al is het maar voor drie maanden."