'Moordverdachte Halil Erol komt vandaag of morgen vrij'

Dit weten we over de verdachte:

Matthias M., afkomstig uit een streng gelovig gezin, heeft in augustus 2010 al vastgezeten op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Halil Erol. Toen was er niet genoeg bewijs om hem vast te houden. Hij is in 1998 tot 8 jaar gevangenisstraf en tbs veroordeeld voor de moord op Anne-Marie van Loon uit Vinkega in 1997. Sectie op het slachtoffer heeft toen uitgewezen dat zij door trappen tegen haar hoofd en lichaam om het leven is gekomen. M. verloor zijn zelfbeheersing bij recreatiegebied de Spokeplas bij Noordwolde toen zij niet op zijn avances in ging. Hij zou gebruik hebben gemaakt van karatetechnieken die hij zichzelf heeft aangeleerd. M. heeft die moord bekend.