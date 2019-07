Voorzitter Hans Verhoef: Geen crisis binnen Progressief Westerveld

De partij, een samenwerking tussen D66 en GroenLinks, raakte hun wethouder kwijt. Wilfried de Jong schreef de fractie en de gemeenteraad een uitgebreide brief.Daarin zegt hij dat hij niet met de opstelling van zijn eigen fractie in de gemeenteraad kan leven. En dan met name in het dossier lelieteelt. De fractie heeft meerdere malen geroepen dat ze spuitvrije zones wil invoeren rondom akkers met bollen. En dat moet snel gebeuren om omwonenden te beschermen tegen gebruik van gifstoffen in de bollensector.De fractie wil veel te snel volgens De Jong, zonder dat duidelijk is wat de consequenties zijn voor de gemeente. De kans is volgens De Jong groot dat boeren planschade indienen bij de gemeente als ze hun grond niet mogen gebruiken.Daarnaast wil hij samen met de provincie en de minister van landbouw naar een oplossing zoeken. Westerveld is te klein om dit op eigen houtje te doen.Voorzitter Hans Verhoef van Progressief Westerveld is heel voorzichtig in zijn reactie op de ontstane situatie in zijn partij. “Het verbaasd me niks. Het zat er aan te komen. Ik heb er ook begrip voor dat hij dit besluit heeft genomen. Verder wil ik er eigenlijk niet te veel over zeggen. Het is jammer dat dit gebeurd. Maar het gaat hier over mensen en daarom wil ik er zo weinig mogelijk over zeggen.”De wrevel in de partij is er al langer. Voormalig wethouder Wilfried de Jong wijt dit onder andere aan de verschillen van politiek voeren tussen de D66-leden en die van GroenLinks. D66 gaat volgens hem meer voor het compromis met alle partijen en GroenLinks stelt zich meer activistisch op. Zeker als het gaat om de bollenteelt.Het is geen publiek geheim dat organisaties als Meten=Weten en de stichting Bollenboos dicht tegen de partij aan zitten. Leden van deze twee actiegroepen stonden ook op de lijst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen of hebben voor de partij in de raad gezeten.Maar als we Verhoef vragen of er een crisis is, dan ontkent hij dat. “Absoluut niet, absoluut niet. Het is zo dat al langere tijd mensen van GroenLinks wat sterker zijn binnen de partij. Maar we hebben ook zeven jaar lang een D66 wethouder gehad. Eigenlijk gaat het juist heel goed tussen de partijen. Er is geen crisis. De enige kern die je kan noemen is dat D66’ers een andere cultuur hebben dan GroenLinksers. Dat is zo. Er zijn natuurlijk verschillen van meningen, maar die lopen dwars door de partij heen.”Ook in het leliedossier denken beide richtingen hetzelfde. “We hebben dezelfde manier van denken over lelieteelt. De spuitvrije zones zijn een belangrijk punt. Natuurlijk liggen er binnen de partij nuances als het gaat om lelieteelt. Er is gewoon ruimte voor discussie. Dat is gezond.”Progressief Westerveld moet op zoek naar een vervanger voor Wilfried de Jong. Daarvoor is een speciale commissie in het leven geroepen. Een commissie bestaande uit twee leden van D66-huize en twee leden uit de groep van GroenLinks. Verhoef is de voorzitter. En dat is een bewuste keuze.“We willen binnen drie weken inventariseren wat de mogelijkheden zijn en of we kandidaten hebben voor het wethouderschap. We hebben de voorkeur voor een kandidaat uit onze eigen kringen. Iemand die ingevoerd is in de gang van zaken, omdat er anders te veel tijd verloren gaat. Er moeten besluiten worden genomen.”Inmiddels hebben zich ook twee kandidaten van buiten de partij gemeld met een sollicitatiebrief. “Dat had ik niet verwacht.” Maar deze kandidaten komen pas aan bod als blijkt dat er binnen de partij geen geschikte kandidaat te vinden is.Als er straks een nieuwe wethouder voor Progressief Westerveld is, dan zal hij of zij eerst met de rest van de coalitie om tafel moeten. Dat zijn de partijen DSW en Gemeentebelangen. Beide partijen gaan niet akkoord met elke kandidaat. Er moet wel een vertrouwen zijn in een stabiele toekomst. Anders gaat het niet door.Verhoef denkt daar niet aan. “Er is een coalitieakkoord. Daar houden we ons aan. De nieuwe wethouder zal dat ook moeten doen. We werken gewoon met verschillende partijen en verschillende accenten. We hebben het niet over de portefeuilleverdeling straks. Dat is geen punt van discussie. Het zal ook afhangen van de kandidaat die we vinden.”Over drie weken moet er meer duidelijk zijn.