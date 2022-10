We kunnen ondanks hoge prijzen uitkijken naar een kerstpakket: 'De doos is al duurder'

Kerstgedachte

Een rondgang langs meerdere kerstpakketverkopers in de provincie leert dat het kerstverhaal overal hetzelfde is. De prijzen zijn hoger, daardoor de pakketten soms misschien iets minder gevuld, maar dat er een pakket komt voor werknemers staat bij bijna iedereen buiten kijf.

"Het zou kunnen", reageert Snel op de vraag of bedrijven juist niet moeten beknibbelen op de kerstpakketten gezien het feit dat alles duurder wordt. "Maar dit is ook de tijd dat waardering voor medewerkers belangrijk is. Hoe behoud je ze? Hoe blijven ze tevreden? Je moet echt laten zien dat je blij met ze bent."

Prijs doorberekenen

Wat voor sommige pakketverkopers wel lastig is, zijn de wisselende prijzen van producten. Een van de trends in kerstpakkettenland is namelijk het kopen van lokale, vaak duurdere producten. Maar omdat deze vaak in kleine aantallen en met de hand worden gemaakt, kunnen eerder afgesproken prijzen niet altijd nagekomen worden.

Zo vermeldt de site van Arnauld Geschenken in Nieuw-Buinen dat vanwege de wisselende grondstofprijzen de prijzen van producten onder voorbehoud zijn.

In de kou staan

Volgens Tanja Snel is aankomende Kerst weer het jaar van de ouderwetse pakketten. "Echt weer de magie van met het pakket naar huis gaan, het onder de boom zetten en samen uitpakken", glundert ze.

Heel wat anders dan de coronajaren, waarin medewerkers vaak een bon kregen omdat dit gemakkelijker was om uit te delen. "En alles wat je uit zo'n pakket haalt, dat voelt dan ook echt als een cadeautje. Of het nou een zak chips is of borrelnoten", aldus Snel.

Volgens Snel gaan de cadeaus met de tijd mee. Zo zijn praktische, duurzame cadeaus dit jaar ook erg gewild. Bijvoorbeeld fleecedekens, die passen bij een belangrijk thema van dit jaar: de energieprijzen. "Zo houd je het lekker warm deze winter en kan de verwarming wat lager", legt ze uit.

Support your locals

Praktisch en duurzaam is dus in trek, maar ook lokale producten zijn populair, vertellen kerstpakketverkopers. "We gunnen de mensen in de omgeving iets, de kleine ondernemers", legt Snel uit.

Nadeel daaraan is dat producten van lokale, kleine ondernemers vaak wat duurder zijn. Snel beaamt dat, maar brengt daar tegenin dat mensen dat vaak niet erg vinden. "Mensen zijn zich er ook bewust van dat ze elkaar moeten helpen om door deze tijd heen te komen."