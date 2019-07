Gastgezinnen schieten honderden gedumpte kittens te hulp

"Elk jaar worden er wel kittens gedumpt", vertelt Alwin Tol van het asiel, "maar dit jaar zien we echt een flinke stijging in het aantal, terwijl de afgelopen jaren juist een daling lieten zien. Hopelijk is dit maar een jaar zo."Het asiel raakt voller en voller. Veertig kittens verblijven in twee hokken, terwijl honderd kittens zijn gestald bij zo'n veertig gastgezinnen. "We zijn erg blij met de gastgezinnen. Jonge kittens verblijven daar tot ze oud genoeg zijn om geplaatst te worden, na ongeveer acht weken."De gastgezinnen bieden een uitkomst voor het volle asiel. Een van die gastgezinnen zit in Zeegse, bij Hilda Pater. Ze verzorgt al bijna vijftien jaar asielkittens. "Ik vind het geweldig om te doen", zegt ze. "We hebben thuis een ruimte ingericht voor de katten en zo heb ik van mei tot aan oktober de hele tijd nestjes met kittens. Soms is de moederpoes er ook bij."Momenteel verzorgt ze een poes met vier jongen van zeven weken oud. "Volgende week komen ze op de website van het asiel en mogen ze weg. Daarna begint het weer van voor af aan. Zo heb ik in die vijftien jaar al wel 120 katten gehad", schat ze. "Het verveelt nooit."