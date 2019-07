Warm, warmer, warmst: de top-10 heetste dagen in Drenthe

Daarvoor halen we de lijst erbij met de hoogste temperaturen gemeten in Eelde. Daar wordt al sinds 1906 gemeten. Er is ook een officieel meetstation in Hoogeveen, maar daar meten ze nog maar 30 jaar.Als we dus die officiële, bijgewerkte, top-10 warmste dagen ooit in Eelde erbij pakken, dan zien we dat daarvan acht temperaturen na de millenniumwisseling zijn gemeten. De oorzaak daarvoor zal je misschien niet verbazen. “De tabel ondersteunt het idee dat het klimaat verandert”, zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga.Volgens Havinga zien klimatologen een trend. Ze registreren vaker hogere minimum en hogere maximum temperaturen. Maar warmte is niet alleen een 21e-eeuws dingetje. Zo was het voor de millenniumwisseling ook weleens extreem warm. Het oude record is een van die dagen. Op 23 augustus 1944 was het 36,3 graden.Niet alleen in Drenthe is 23 augustus 1944 memorabel. In het Gelderse Warnsveld werd namelijk een temperatuur van 38,6 graden gemeten. Dat was het landelijke hitterecord dat eveneens gisteren sneuvelde. De nieuwe recordhouder is Eindhoven. Daar werd het 39,3 graden. Hoe duidt Havinga het oude en nieuwe record?“Dat het 75 jaar heeft standgehouden laat zien dat het een behoorlijk hoog record was”, zegt Havinga. Maar er kunnen wel kanttekeningen bij geplaatst worden. Zo was die niet op een officieel weerstation gemeten maar in de tuin van een huisarts, waarbij beplanting en gebouwen invloed op de temperatuur gehad zouden kunnen hebben. “Maar die discussie is ‘geschroeid’. we zijn niet met tienden, maar ruimschoots eroverheen gegaan.” Het laat dus zien dat we zulke hoge temperaturen kunnen halen.Temperaturen als gisteren krijg je als de omstandigheden meezitten. “De zon is de motor. We zitten midden in de zomer, met stralend weer en vrijwel geen bewolking.” Verder zitten we in een luchtsoort die vanuit het warme zuid, zuidoost Europa en Afrika aan is komen waaien. “Verder heb je een lage vochtigheidspercentage nodig”, zegt Havinga. Hij zegt dat de luchtvochtigheidspercentage in Drenthe tussen de 30 en 35 procent was.Als dat allemaal klopt, dan moet het nog niet te hard gaan waaien. “Anders mixen de koude en warme lagen met elkaar. Het moet precies de juiste windkracht hebben van tussen de twee en drie Beaufort.” Vandaag worden weer hoge temperaturen verwacht. Zit er nog een temperatuurrecord in? “We zullen dichtbij een nieuw record zitten”, verwacht weerman Havinga. De kans daarop schat hij in op onder de 50%. De wind zal uit het oosten komen en in de loop van de dag neemt de bewolking toe. “In Hoogeveen of Eelde kunnen we uitkomen op ruim 36 graden.”Landelijk gezien verwacht hij dat de magische grens van 40 graden in zicht komt. “Afgerond op een paar tienden zullen we er heel dichtbij in de buurt komen. Dan moet je denken 39,7 of 39,8 graden.”