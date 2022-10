Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

We beginnen het weekend op vrijdag en zaterdagavond muzikaal in de Zuidoosthoek met Buspop. Vanuit eetcafé Groothuis in Emmen stap je in een oude Amerikaanse schoolbus en maak je een tocht langs drie live optredens in de regio. In zalencentrum Melody Barger-Oosterveld treedt Disco Dance Department op, in café Postkantoor in Nieuw-Amsterdam Leon Moorman en in grand café Het Perron in Valthe Greymen. De avond wordt afgesloten met een spetterend optreden in café Groothuis met een optreden van At Your Service. Er zijn nog kaarten te koop.