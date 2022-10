Erwin van Santen nieuwe bestuurder Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Erwin van Santen is de nieuwe bestuurder van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Per 1 januari 2023 vormt hij samen met zittend bestuurder Hans Mulder de raad van bestuur van het WZA.

Op dit moment werkt van Santen nog in Tergooi MC in Hilversum. Hij ziet zijn nieuwe functie als een kans. "Als ziekenhuisorganisatie heb je lef nodig. Er is druk om meer patiënten te behandelen, terwijl de financiële middelen gelijk blijven of zelfs minder worden en er minder mensen zijn om het werk uit te voeren. Het WZA heeft laten zien dat het lef heeft. Het is al met een heel aantal goede initiatieven bezig om de zorg anders te organiseren: op afstand, dus niet meer binnen de muren van het ziekenhuis, maar ook in samenwerking met ketenpartners."